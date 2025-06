Crespo tem primeiro contato com elenco em reapresentação do São Paulo

Novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo teve o primeiro contato com o elenco completo nesta quinta-feira, dia da reapresentação do grupo tricolor. O treinador enfim pôde conhecer a grande maioria dos jogadores em seu primeiro dia oficial de trabalho do CT da Barra Funda.

Em fotos divulgadas pelo clube, Crespo conversou com os atletas no auditório do CT da Barra Funda e também foi visto com o presidente Julio Casares.

Crespo já havia encontrado com alguns jogadores do São Paulo que vinham trabalhando no CT desde segunda-feira. O técnico, por exemplo, já tinha tido um primeiro contato com Lucas, Ferreira, Juan Dinenno e Calleri. Já nesta quinta-feira, conheceu todo o elenco.

O comandante argentino chegou ao São Paulo para substituir Luis Zubeldía, que pediu demissão recentemente. Crespo volta ao clube após quatro anos e fará sua segunda passagem no Tricolor paulista.

Reapresentação e primeiro contato com o elenco!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/16NARI6CJU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 26, 2025

De volta ao São Paulo, Crespo espera fazer melhor do que em sua primeira passagem. À época, o treinador somou 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas em 53 partidas, o que totaliza um aproveitamento de 57,23% - o melhor entre os técnicos da "gestão Casares".

O argentino tem a missão de tirar o São Paulo da situação preocupante na Série A. O Tricolor ocupa a 14ª posição, com 12 pontos - tem somente um a mais que o Inter, que abre a zona de rebaixamento. Em meio à busca pela melhora no Brasileirão, o comandante também terá que lidar com as disputas das oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

A estreia de Crespo no São Paulo deverá ser contra o Flamengo, em pleno Maracanã. Isso, é claro, se o time rubro-negro não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o treinador deve estrear diante do Red Bull Bragantino, também fora de casa, no próximo dia 16 de julho.