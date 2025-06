CRB recebe América-MG para se firmar no G-4 da Série B

A 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial na noite desta quinta-feira, quando a partir das 21h35, o CRB tenta se manter vivo na briga pelo acesso diante do América-MG, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Com 21 pontos, o time alagoano inicia a rodada na quarta colocação da tabela de classificação, com a mesma pontuação do Cuiabá, primeiro time fora do G-4 - zona de acesso. Do outro lado, com 17, os mineiros aparecem em 13° lugar.

Apesar da boa fase, o confronto contra o América-MG impõe um desafio extra ao CRB. Nos últimos sete encontros entre eles, o time alagoano venceu apenas uma vez, justamente o último duelo, em 2024, também no Rei Pelé, quando superou o adversário por 2 a 1. O time mineiro venceu cinco desses jogos e houve um empate.

No histórico geral, o retrospecto também favorece o América-MG: em 20 confrontos, foram 12 vitórias mineiras, quatro empates e quatro vitórias alagoanas.

Apesar de vir de uma derrota marcante por 1 a 0 para a Ferroviária, o técnico Eduardo Barroca confia na formação que venceu o então líder Goiás por 2 a 0 na rodada anterior e, apesar de um desfalque, deve promover poucas mudanças no time titular.

Já o América busca se reaproximar da zona de acesso após um empate frustrante diante do Criciúma, por 1 a 1, na rodada anterior. E para isso, o técnico Enderson Moreira poderá contar com praticamente todo o grupo.

A rodada segue na sexta-feira com um jogo, dois no sábado, quatro domingo e só vai terminar na segunda-feira com mais dois jogos. Antes disso, aparecem no G-4: Goiás (26), Novorizontino (25), Coritiba (24) e CRB (21). No zona de rebaixamento aparecem Amazonas (13), Athletic-MG (12), Volta Redonda (11) e Paysandu (10).

Confira os jogos da 14ª rodada:

QUINTA-FEIRA

21h35

CRB x América-MG

SEXTA-FEIRA

20h30

Criciúma x Avaí

SÁBADO

16h

Vila Nova x Atlético-GO

18h30

Athletico-PR x Coritiba

DOMINGO

16h

Athletic-MG x Remo

Volta Redonda x Operário-PR

19h

Novorizontino x Amazonas

Chapecoense x Goiás

SEGUNDA-FEIRA

19h

Paysandu x Ferroviária

21h

Cuiabá x Botafogo