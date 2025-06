Corinthians não pretende contar com ajuda de site de acompanhantes para pagar Memphis

A Fatal Model, site de anúncios de acompanhantes, procurou o Corinthians nesta quinta-feira e se colocou à disposição para pagar a dívida de R$ 6,1 milhões do clube com o atacante Memphis Depay. O Timão, no entanto, não pretende contar com a ajuda da empresa.

A companhia sugeriu a ideia por meio de um e-mail, enviado a representantes do clube das áreas comercial e de marketing. Na mensagem de correio eletrônico, a qual a Gazeta Esportiva teve acesso, a Fatal Model manifestou o desejo de disponibilizar R$ 6,5 milhões ao Corinthians. Como contrapartida, a empresa gostaria de se tornar uma "parceira" do clube.

"Ressaltamos que podemos encontrar contrapartidas para comportar a viabilidade dessa parceria, se houver interesse do clube em ter a Fatal Model, uma startup líder nacional e mundial em seu mercado, com uma operação 100% legal e selos GPTW, como parceira. Estamos abertos ao diálogo para discutir detalhes, condições e formas de implementação, com o objetivo de uma parceria sólida, transparente e ética, sempre respeitando os valores do Corinthians e da nossa marca", dizia um trecho do e-mail.

A diretoria presidida por Osmar Stabile, porém, mantém a mesma postura de outras oportunidades. A reportagem apurou que o clube, receoso principalmente com a repercussão entre torcedores, não possui interesse em criar qualquer tipo de vínculo com a empresa no momento.

Esta não é a primeira vez que a Fatal Model procura o Corinthians para estabelecer uma parceria. Em dezembro do ano passado, a companhia se propôs a ajudar o Timão a contratar o astro francês Paul Pogba, livre no mercado. O clube agradeceu o interesso, mas decidiu não abrir negociações. Ainda assim, a empresa doou R$ 200 mil para o projeto de quitação da Neo Química Arena, organizado pela Gaviões da Fiel.

A Fatal Model conversou com o clube em outros momentos, mas nunca houve avanço. Há no Parque São Jorge receio e enorme cuidado com a possibilidade de parcerias com empresas deste ramo.

Há algum tempo, antes fechar com a Brax, o Timão chegou a fazer negócio com a companhia para estampá-la em placas de publicidade, mas apenas como divulgação da marca, e não um acordo de patrocínio ou parceria.

DÍVIDA COM MEMPHIS

Memphis, representado por advogados, notificou o clube sobre a quantia pendente no último dia 15 de maio, quando o Corinthians ainda era gerido por Augusto Melo.

Na última terça-feira, o jogador realizou uma segunda notificação, esta recebida pela gestão interina de Osmar Stabile, quando afirmou ter sido ignorado sobre a primeira demanda, e exigiu que o Corinthians resolva todas as pendências com ele até o final desta quarta-feira, 25 de junho.

Segundo o documento, o Corinthians ainda não efetuou o pagamento dos R$ 4,7 milhões que o jogador tem direito, por força contratual, pela conquista do título do Campeonato Paulista deste ano. Além disso, o clube está devendo R$ 1,4 milhão referente aos direitos de imagem do atleta.

Se o Corinthians não cumprir com o pedido de Memphis, o holandês estabelece que o clube cesse a exploração de sua imagem e se reserva ao direito de interromper as suas obrigações trabalhistas, ou seja, se reapresentar, treinar e jogar pela equipe. Além disso, os advogados do atleta avisaram que será acrescido à dívida juros de cerca de R$ 150 mil.

Apesar de ameaçar não se reapresentar, o atleta publicou um vídeo em suas redes sociais indicando que está retornando ao Brasil. Durante o período de férias, o atacante visitou Ibiza, na Espanha, e Mônaco.

O Corinthians, em nota enviada à reportagem, alegou que não tinha conhecimento da primeira notificação feita pelos advogados de Memphis e garante ter tomado as medidas necessárias para resolver o assunto. Augusto Melo, por sua vez, admitiu que tinha pendências com o camisa 10.

A Gazeta Esportiva, posteriormente, apurou que os direitos de imagem cobrados por Memphis venceram em 20 de junho. Ou seja, foram quatro dias de atraso até a segunda notificação. Quando afastado da presidência, Augusto deixou as premiações atrasadas, mas não os valores referentes à imagem do holandês.