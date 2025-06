Coragem, Filipinho: Flamengo deve partir para cima dos alemães do Bayern?

Do UOL, no Rio de Janeiro

Quem viveu a Copa de 2014 vai se lembrar. Era noite de véspera da semifinal entre Brasil e Alemanha. E um post no Twitter sugeriu ao técnico que Felipão que jogasse para frente, "como Brasil".

"Coragem, Felipão! O meio-campo da Alemanha não marca muito. Escala o Willian. Deixa os 3 volantes para depois. Joga sem medo. Como Brasil", sugeria a postagem.

O técnico da seleção optou mesmo por uma formação mais aberta, com a "alegria nas pernas de Bernard". O Brasil, como sabemos, levou 7 a 1.

Agora, no Mundial de Clubes, novamente um time brasileiro se vê diante dos alemães. É o Flamengo de Filipe Luís, que encara o Bayern de Munique nas oitavas de final.

O goleiro Neuer e o atacante Thomas Müller, inclusive, estavam em campo naquele dia no Mineirão e são símbolos do Bayern atual.

No DNA do Flamengo, historicamente, sempre há "coragem". Com Filipe Luís, mais ainda. Mas é o caso de replicar a ousadia de 2014 ou ser mais cauteloso?

Filipe Luís já avisou: não vai abrir mão das suas ideias.

"Nossa forma de preparar o modelo de jogo, treinar, estudar os adversários, passar para os jogadores é sempre a mesma. O DNA do Flamengo pede que você tente tirar a bola do pé do adversário, tente pressionar, propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que vamos tentar fazer. Sabemos da qualidade deles e a forma como jogam. Eles vão tentar impor o ritmo deles e vamos tentar fazer a mesma coisa. No final, que vença o melhor", disse o treinador

Jogamos essa discussão para os colunistas do UOL. Como deve ser a postura do Flamengo diante do Bayern?

O Bayern perdeu oito jogos na temporada, inclusive para Mainz, Bochum, lanterna e rebaixado na Alemanha; Feyenoord e Benfica. Nenhum desses times é melhor do que o do Flamengo, hoje. Por mais difícil que seja, e é, por que os rubro-negros não teriam chance alguma de derrotar o gigante bávaro? Mauro Cezar Pereira

Acho que o ponto não é coragem, mas estratégia. O Bayern tem jogado com marcação um contra um. Muitas vezes sem sobra. Flamengo vai ter de mudar. Menos posse de bola, mais velocidade. Mais Bruno Henrique do que Plata. Mais paciência do que alegria nas pernas PVC

Ao contrário do Brasil de Felipão, um time nada confiável e que jogava sem respeitar nossa identidade e cultura, o Flamengo de Filipinho joga bonito com máximo respeito à identidade rubro-negra. Nesse contexto, entendo que coragem está mais para força do que para maluquice ou vulnerabilidade. Milly Lacombe

Acho que o jogo do Botafogo contra o PSG serve mais como exemplo do que o jogo do Flamengo contra o Chelsea. O Bayern é um clube que tem frequentemente se complicado, assim como a seleção alemã, com uma posse de bola lenta e rivais que se postam bem atrás e contra atacam. É como se a herança de Guardiola tivesse dado ruim para aquelas bandas. Acho que as chances do Flamengo aumentam se fizer um jogo de muita atenção defensiva e velocidade para contra atacar e pegar aquela defesa alta do Bayern de calças curtas Julio Gomes