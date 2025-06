Como cidade que recebe jogo do Real driblou racismo tal qual Vini Jr.

Um dos principais ativistas na luta contra o racismo, Vinícius Júnior, do Real Madrid, atuará hoje, pela primeira vez, na Filadélfia, cidade que é considerada o berço do abolicionismo nos Estados Unidos e que, literalmente, driblou o preconceito em favor dos negros.

Underground Railroad ajudou na fuga de escravos

Entre 1830 e 1860, o movimento "Underground Railroad (Caminho de Ferro Subterrâneo)" ajudou diversas pessoas escravizadas a fugir para a liberdade, tendo a Filadélfia como ponto central de acolhimento.

Apesar do nome, não se tratava de uma ferrovia real, mas sim uma metáfora para um sistema complexo e clandestino de fuga, que envolvia rotas secretas, estabelecimentos clandestinos, locais seguros para descanso e guias que acompanhavam os fugitivos de uma estação para outra.

Painel de grafite na Filadélfia coloca pretos no topo Imagem: Bruno Braz / UOL

Eles utilizavam uma comunicação cifrada com termos ferroviários: "passageiros" ou "carga" (fugitivos); "trem" (grupo de fugitivos); "chegar à estação" (chegar a um esconderijo) e "maquinista" (guia).

Havia também códigos secretos que sinalizavam para os fugitivos, como velas em janelas, bonecos de pano em varandas, e colchas penduradas para indicar casas seguras ou direções.

A Filadélfia tinha uma localização estratégica por ser livre e por fazer fronteira com estados escravagistas como Delaware e Maryland, além de possuir líderes que encabeçaram o movimento abolicionista.

Estima-se que o Underground Railroad ajudou entre 40 mil a 100 mil pessoas a alcançar a liberdade. Apesar do número não representar a maioria dos escravizados, seu impacto simbólico e político foi relevante.

Igreja criada para pretos teve papel fundamental

Igreja Mother Bethel African Methodist Episcopal e a estátua de Richard Allen, quem a fundou em 1794 Imagem: Bruno Braz / UOL

Dentro deste contexto, uma igreja na Filadélfia teve papel crucial de ajuda aos escravizados fugitivos: a Mother Bethel African Methodist Episcopal, fundada em 1794 por Richard Allen.

Ela surgiu como resposta direta ao racismo e segregação dentro das igrejas metodistas brancas. Allen e outros negros livres haviam sido forçados a orar numa galeria segregada, algo que o fez se insurgir e criar sua própria casa de oração voltada para pretos. De acordo com a Mother Bethel, ela é a propriedade mais antiga de afro-americanos nos EUA.

Durante o período do Underground Railroad, a igreja serviu como principal esconderijo secreto para os escravizados em fuga. Havia um porão que funcionava como um centro de acolhimento, descanso, cuidados médicos e também para planejar a rota rumo à liberdade.

William Still ficou conhecido como o "Pai do Underground Railroad" e era membro ativo da comunidade da Mother Bethel. Como secretário do Comitê de Vigilância da Filadélfia (fundado em 1837), mantinha registros secretos detalhados dos fugitivos, como nomes, histórias, rotas e familiares.

Bairro respira negritude

Bairro da Filadélfia onde fica a igreja respira a cultura negra Imagem: Bruno Braz / UOL

O UOL esteve no bairro East Center City, que abriga a igreja Mother Bethel, e o local respira negritude.

Por onde se anda há placas e grafites enaltecendo a cultura preta. O local conta também conta com um comércio diverso de lojas e restaurantes em sua rua principal.

A igreja chama a atenção pela conservação e detalhes, como uma imponente estátua de Allen na calçada e uma placa com o título "Free African Society (Sociedade Africana Livre)", que em seguida traz o seguinte texto:

Fundada em 1787 sob a liderança de Richard Allen e Absalom Jones, esta organização promoveu identidade, liderança e unidade entre os negros e se tornou a precursora das primeiras igrejas afro-americanas nesta cidade

Placa na fachada da Mother Bethel African Methodist Episcopal

Astro do 76ers já homenageou Vini Jr

Convivendo constantemente com o racismo na Europa, principalmente na Espanha, Vini pode se sentir em casa na Filadélfia, cidade com cerca de 40% de sua população formada por pretos e uma das mais engajadas dos EUA.

Principal astro do Philadelphia 76ers - time da NBA, Joel Embiid já saiu em defesa de Vini após o brasileiro sofrer preconceito. Ele vestiu uma camisa do atacante com a hastag #StopRacism.

Vini Jr e Joel Embiid em jogo da seleção brasileira: astro do 76ers já defendeu o amigo brasileiro Imagem: Reprodução / TV Globo

O estádio no qual que Vini Jr atuará hoje foi construído sob solo que serviu de rota de fuga aos escravizados. O Lincoln Financial Field fica a cerca de 2,5 km da Mother Bethel.

Líder do Grupo H com os mesmos quatro pontos do Red Bull Salzburg, o Real Madrid enfrenta os austríacos hoje, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em busca da vaga para as oitavas de final. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem dois, e o Pachuca, do México, tem zero.