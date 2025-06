Com 78 nações, Mundial de ginástica do Rio será o maior da história

Com um total de 78 nações inscritas, a 41ª edição do Mundial de ginástica rítmica, a ser realizada no Rio de Janeiro, será a maior na história da modalidade. A competição individual contará com 111 ginastas, e 36 conjuntos estarão em ação na Arena Carioca 2, localizada na Barra da Tijuca.

O Mundial do Rio de Janeiro será o primeiro realizado na América do Sul. A edição anterior, em Valência, atraiu 62 países. Os sorteios para composição dos grupos e ordem das apresentações foram realizados nesta quinta-feira. O Brasil está no grupo 2 no individual e no 1 do conjunto.

"Para quem é apaixonado por ginástica rítmica, será um grande espetáculo. Teremos coreografias produzidas por diversas culturas, tantos ritmos e cores. Eu me sinto orgulhosa por poder participar de um evento tão grandioso e em nossa casa", disse Camila Ferezin, treinadora da Seleção de conjunto.

"Esses números também elevam o grau da nossa responsabilidade. Vamos demonstrar toda a nossa capacidade de organização, nosso esforço e entrega ao trabalho. Desde já, antecipo que o Mundial do Rio de Janeiro será um evento inesquecível", declarou Henrique Motta, presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Ricardo Resende, diretor-geral da CBG e vice-presidente da União Pan-Americana de Ginástica, também falou com entusiasmo sobre o campeonato. "Desde que apresentamos nossa candidatura, sempre tivemos a intenção de fazer história. Além disso, não basta ser a maior: vamos realizar também a melhor competição que a FIG já teve", discursou.