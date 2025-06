Clássico entre Athletico-PR e Coritiba pela Série B vai ter transmissão exclusiva do Disney+

O clássico entre Athletico-PR e Coritiba vai agitar o futebol brasileiro neste sábado, em confronto válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena. O duelo, que será exibido com exclusividade pela plataforma de streaming Disney+, representa muito mais do que uma simples partida entre dois times: é a expressão máxima da rivalidade no futebol paranaense e um evento centenário que divide Curitiba.

As plataformas Disney promoverão uma cobertura histórica do confronto, com equipe em Curitiba. O time da emissora in loco é formado por Gláucia Santiago (apresentadora), Mariana Becker (repórter), Francisco Jubé (Editorial), Vitor Santos (Transmissões) e André Esmeriz (Digital). A equipe fará entradas ao vivo na programação do canal nos dias que antecedem o jogo, matérias especiais sobre o clássico que vão ao ar no intervalo da partida e um pré-jogo especial com uma hora de duração no Disney+ e no YouTube da ESPN Brasil no sábado, a partir das 17h30 (de Brasília).

A rivalidade, que é uma das maiores do futebol brasileiro, será exibida com exclusividade para todo o país com narração de Vinícius Moura e comentários de Celso Ardengh e Carlos Eugênio Simon. Logo após o apito final, o pós-jogo especial também será destaque do Disney+ e do YouTube da ESPN Brasil com uma análise completa do confronto.

?? ? Dia de treino no palco do clássico! Veja como foi:

? https://t.co/MINdHNI85Y ? Duda Matoso/athletico.com.br pic.twitter.com/XPjejE2e9P ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 25, 2025

Conhecido como Athletiba, o confronto nasceu em 1924 e já soma mais de 350 encontros oficiais. Ao longo de um século, os dois clubes dividiram a hegemonia regional, conquistando 67 edições do Campeonato Paranaense somados, e construíram uma das rivalidades mais intensas do país.

O clássico também é um choque de identidades na capital paranaense. O Coxa, o mais antigo clube de futebol do Paraná (fundado em 1909), tem raízes tradicionais e populares, e foi pioneiro no estado, sendo a primeira equipe paranaense a vencer o Campeonato Brasileiro (1985) e participar da Copa Libertadores.

Já o Furacão é associado a uma postura mais inovadora e a um projeto ambicioso de crescimento, que em anos recentes conta com o título da Copa do Brasil (2019) e duas edições da Copa Sul-Americana (2018 e 2021).

O Athletiba deste final de semana voltará a ser disputado por um torneio nacional após dois anos. O clássico colocará frente a frente a melhor defesa da Série B - Coritiba, com seis gols sofridos, contra o melhor ataque da competição - Athletico-PR, com 18 gols marcados. Na tabela, apenas quatro pontos separam as duas equipes, o Coxa tem 24 pontos e figura na 3ª posição, enquanto o Furacão está em busca de uma vaga no G4, ocupando a 6ª colocação com 20 pontos.