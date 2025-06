City goleia Juventus e avança às oitavas do Mundial como líder do grupo

Nesta quinta-feira, o Manchester City venceu a Juventus por 5 a 2, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, no Camping World Stadium, em Orlando (Flórida). Os gols dos ingleses foram marcados por Doku, Kalulu (contra), Haaland, Foden e Savinho, enquanto Koopmeiners e Vlahovic cravaram para a Velha Senhora.

Desta maneira, o Manchester City é o único time da competição a finalizar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. O time comandado por Pep Guardiola terminou como líder do Grupo G, com nove pontos. Enquanto isso, a Juventus, também classificada às oitavas, ficou com a segunda posição, somando seis unidades.

Agora, nas oitavas de final, o Manchester City enfrenta o vice-líder do Grupo H - Real Madrid, Red Bull Salzburg e Al-Hilal lutam pela vaga. A partida em busca de uma vaga nas quartas de final acontece na próxima segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando (Flórida).

Os italianos, portanto, enfrentam os líderes do Grupo H. O duelo será na próxima terça-feira (1º), no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), às 16h.

Os gols

O Manchester City inaugurou o marcador aos 9 minutos do primeiro tempo. Após jogada bem trabalhada no campo de ataque, Rodri distribuiu para Ait Nouri, que passou, em profundidade, para Doku. O belga, dentro da área, limpou a marcação de Kalulu e bateu no canto inferior esquerdo de Di Gregorio para balançar as redes.

Pouco depois, aos 11 minutos, a Juventus empatou. Ederson, goleiro brasileiro do City, errou um passe e acabou dando a bola de graça para Koopmeiners. Assim, o atleta da equipe italiana invadiu a área e bateu firme, por baixo do arqueiro, que saiu para fazer a defesa.

Aos 26 minutos, ainda na etapa inicial, o Manchester City voltou a liderar o placar. Savinho passou para Matheus Nunes que, dentro da grande área, pela esquerda, cruzou rasteiro. O zagueiro Kaululu, ao tentar afastar, tocou contra o próprio patrimônio.

O City marcou pela terceira vez aos 7 minutos do segundo tempo. Em escapada rápida para o campo de ataque, Matheus Nunes recebeu dentro da grande área e cruzou rasteiro para Haaland. O norueguês, que havia entrado há pouco tempo, quase se atrapalhou com a bola, mas conseguiu marcar o tento para os ingleses.

Aos 23 minutos, os comandados de Pep Guardiola aumentaram ainda mais a vantagem. Haaland avançou para o ataque e passou para Foden, dentro da área. O camisa 47 deixou para Savinho, que devolveu. O inglês, assim, com o gol aberto, apenas tocou para o fundo do gol.

O quinto gol do City no festival de gols saiu aos 30 minutos. Após disputa, a bola sobrou para Savinho, fora da área. O brasileiro, de primeira e com a perna direita, finalizou com catregoria no ângulo esquerdo de Di Gregorio. Antes de balançar as redes, a bola bateu no travessão.

A Juventus diminuiu aos 39 minutos. Yildiz passou para Vlahovic, que invadiu a área do Manchester City entre os zagueiros e tocou no canto inferior direito, na saída de Ederson.