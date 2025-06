Charles do Bronx dribla vaias e provocações com serenidade antes do UFC 317

Na coletiva de imprensa do UFC 317, realizada nesta quinta-feira (26), em Las Vegas (EUA), Charles 'Do Bronx' Oliveira esteve no centro das atenções - mesmo que a maioria das perguntas tenha sido direcionada ao rival Ilia Topuria. Escalados para disputar o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) neste sábado (28), os dois travaram um leve embate verbal, que terminou com um desfecho inesperado.

Do Bronx reagiu com serenidade e foco, mesmo ao ser vaiado por parte do público presente. Sem entrar em polêmicas, reforçou sua missão de reconquistar o cinturão. Já a encarada entre os dois reservou um momento de muitas trocas de palavras, restritas apenas aos protagonistas.

"Se vocês acham que esse 'uh' está me oprimindo... Eu nasci no meio do fogo, no meio da guerra e estou pronto para isso", disse o paulista.

Topuria, por sua vez, manteve o tom confiante e provocativo que adotou ao longo de toda a promoção do combate, garantindo que sairá vencedor diante do ex-campeão da divisão. No entanto, ao final de uma de suas respostas, surpreendeu ao demonstrar respeito pela trajetória de Oliveira, classificando o brasileiro como uma "lenda do esporte".

Pantoja 'faminto'

Protagonista do 'co-main event', Alexandre Pantoja também chamou atenção durante a coletiva. Atual campeão dos moscas (57 kg), o carioca adotou um discurso confiante e direto, demonstrando incômodo com a posição que ocupa no ranking peso-por-peso do UFC. O dono do cinturão vai enfrentar Kai Kara-France.

"Eu vou mostrar que esse ranking peso-por-peso é uma m*** e vou provar que sou o melhor lutador do UFC. Eu sou o único campeão com o cinturão ainda na cintura nessa mesa hoje", disparou.

Moicano rouba a cena

Entre os representantes brasileiros no card, quem mais se destacou pelo carisma foi Renato 'Moicano'. Com bom humor e sem filtros, o peso-leve arrancou risos do público com provocações e declarações irreverentes. Enfrentando Beneil Dariush no card principal, em duelo de veteranos, o brasiliense reafirmou sua personalidade autêntica, dando leveza à coletiva e conquistando os holofotes fora do cage.

Com os discursos encerrados, agora é a vez dos atletas falarem com as luvas. O UFC 317 promete emoções fortes neste sábado, com dois brasileiros em lutas decisivas e um card repleto de rivalidades, tensão e grandes expectativas.

