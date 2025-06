CBF divulga vídeo exaltando clubes brasileiros no Mundial: 'Samba, suor e sem medo'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, um vídeo promocional nas redes sociais elogiando o desempenho dos times brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Os quatro representantes do Brasil na competição - Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense - conseguiram a classificação para as oitavas de final do torneio. A CBF ainda aproveitou para ironizar os rivais que achavam que os times brasileiros "iriam a passeio" no Mundial.

"Diziam que a gente ia pro Mundial a passeio então a gente foi. Mas pra passear em cima deles", disse a CBF no post nas redes sociais.

"Pode avisar: aqui é BRASIL com S. De Samba. De Suor. De Sonho. De Sem medo. Sem freio. Sem limites. Eles podem ter esquecido mas a gente fez o mundo lembrar. THIS IS BRASIL", completou a entidade.

Nos doze jogos envolvendo clubes brasileiros na primeira fase, foram seis vitórias dos times nacionais, cinco empates e apenas uma derrota. O único revés foi do Botafogo diante do Atlético de Madrid.

Palmeiras e Flamengo foram líderes de seus grupos. Na próxima fase, o time alviverde terá pela frente o Botafogo, vice-líder de sua chave. Já o Flamengo encara o Bayern de Munique. O Fluminense, que avançou em segundo do grupo, terá pela frente a Inter de Milão nas oitavas de final.