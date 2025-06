CBF comemora bom desempenho dos brasileiros no Mundial: 'Sem medo'

Diziam que a gente ia pro Mundial a passeio… então a gente foi.

Mas pra passear em cima deles.



Pode avisar: aqui é BRASIL com S.

De Samba. De Suor. De Sonho.

De Sem medo. Sem freio. Sem limites.



Eles podem ter esquecido… mas a gente fez o mundo lembrar.

THIS IS BRASIL 🇧🇷… pic.twitter.com/ujAVplUHZI