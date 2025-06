Casares diz que recusou R$ 226 mi em vendas por título da Copa do Brasil

O presidente Julio Casares participou ontem de um painel no evento Dia da Parceria e afirmou que rejeitou 35 milhões de euros (R$ 226 milhões) por três jogadores em 2023.

O que aconteceu

Segundo Casares, o São Paulo tinha propostas para vender Welington, Pablo Maia e Rodrigo Nestor no meio de 2023. Somados, os valores chegariam a 35 milhões de euros.

Segurei pela final em setembro. Poderia ter perdido o título? Poderia. Mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então, recusei as propostas que somadas chegavam 35 milhões de euros por Pablo Maia, Welington e Nestor. Falei: 'Vou vender lá em janeiro'. O que aconteceu? Se estouraram. Tive que assumir o déficit, fazer o que.

Julio Casares

O exercício de 2023 fechou com o déficit de R$ 62 milhões, mesmo com as premiações da Copa do Brasil. A situação foi pior em 2024, quando o déficit chegou a R$ 287 milhões e a dívida total foi para R$ 968 milhões.

Do trio citado por Casares, Nestor, autor do gol do título inédito do torneio, foi o único negociado. Ele saiu para o Bahia por empréstimo com cláusula de compra em negócio que deve chegar a cerca de R$ 40 milhões.

O lateral Welington acabou deixando o clube de graça ao não entrar em acordo pela renovação de contrato. Ele assinou um pré-vínculo com o Southampton (ING) no meio de 2024 e se transferiu para a Inglaterra em janeiro deste ano.

Já Pablo Maia ainda é esperança de caixa no São Paulo. O volante se recuperou do problema citado por Casares, chegou a ter nova lesão neste ano, mas voltou bem e vem atuando. O Tricolor aguarda uma proposta pelo volante e tem intenção de negociá-lo já nessa janela.