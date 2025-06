Bruno Henrique responde imprensa alemã após tratarem Flamengo como um adversário fácil

Nesta quinta-feira, o atacante Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva após o treino do Flamengo para a decisão com o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O atleta falou sobre a imprensa alemã ter tratado a equipe brasileira como um adversário fácil.

"Futebol é dentro no campo, 11 contra 11, não tem essa. Então a gente tem que se concentrar bastante, é o jogo das nossas vidas. Para eles pode ser dessa forma que pensam, mas a gente encara e pensa como uma final, então é assim que vamos entrar, encarando como se fosse uma final", disse.

O atacante destacou que a identidade de Filipe Luís é sempre jogar para frente, independente do adversário.

"O Filipe Luís tem uma identidade da forma que joga, independente da equipe que a gente enfrenta, o Flamengo vai sempre jogar para frente. Claro que temos que ter precauções, mas todo nós vamos correr, todo mundo vai se ajudar, isso dificulta para o Bayern entrar na nossa linha. Então eu vejo muito isso nesse jogo, todo mundo se ajudando para gente conseguir uma grande vitória. Sabemos da dificuldade que vai ser. Eu ainda não sei se vou ser titular", afirmou.

Bruno Henrique ainda projetou que possíveis espaços deixados pelo Bayern podem ser de extrema importância para o Flamengo.

"Eles não vão querer correr 30 ou 40 metros para trás. Se a gente estiver de costas, e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Então se a gente tiver jogadores rápidos na frente, para atacar o espaço o tempo todo, acho que podemos gerar grande vantagem na zaga deles", analisou.

A partida será realizada neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida.