Bruno Henrique pede velocidade e indica presença: 'Cresço nesses jogos'

Como adiantou PVC, colunista do UOL Esporte, Bruno Henrique deve ser titular do Flamengo para a partida contra o Bayern de Munique, no domingo. Questionado pela reportagem antes do treino do Flamengo nesta quinta, em Orlando, ele sorriu e disse que "não sabe" ainda se começará jogando ou não. Mas indicou durante toda a entrevista de 18 minutos que a melhor estratégia para o Flamengo ter chances contra o Bayern de Munique é jogar em velocidade, aproveitando os espaços que o time alemão oferece. Falou como um titular.

"Na minha visão, a chave é velocidade. Eles não vão querer correr 30, 40 metros para trás. Se a gente estiver de costas para os zagueiros, será o jogo perfeito para eles. A gente pode gerar vantagem se atacar o espaço, correndo", falou Bruno Henrique.

Ele disputa posição com Pedro, que tem características de jogar mais enfiado, fazendo pivô, "de costas", como indicou Bruno Henrique. "Eu busco jogo após jogo o meu melhor. Nesses jogos grandes, costumo ir muito bem. Pode ser que seja nesse jogo que eu esteja iluminado. Nesses jogos, não sei o que acontece. Acho que me concentro mais, parece que minha mente se blinda completamente e eu penso na equipe que vou enfrentar, vejo vídeos dos zagueiros, laterais que posso enfrentar."

Outra possibilidade para o time é a presença de Plata no meio no lugar de Arrascaeta. Assim, do meio para frente o Flamengo teria Pulgar e Jorginho na contenção, Gérson mais à direita e abrindo corredor para Wesley, Luiz Araújo pela esquerda, Plata e Bruno Henrique no ataque.

"O Filipe (Luís) tem uma identidade, a forma que a gente joga é para frente. Claro que temos que ter as precauções ali. Se todo mundo correr, se ajudar, torna mais difícil o Bayern entrar na nossa linha. A gente vai ter o um para um para ter êxito. Temos jogadores rápidos na frente, que podem decidir o um para um e levar vantagem nesse jogo. A gente sabe que é difícil jogar contra o europeu, mas a gente sabe a força do Flamengo. Tem que fazer o que a gente fez contra o Chelsea. Todo mundo se ajudando o tempo todo", acrescentou Bruno Henrique.

A comunicação do Flamengo pediu para que os jornalistas não fizessem perguntas relacionadas às investigações sobre um possível cartão levado por Bruno Henrique para beneficiar apostadores. O Jurídico do clube deu a permissão para que ele participasse da entrevista, mas com a condição de que não falasse sobre o tema. Uma das perguntas passou pela questão de forma lateralizada, sobre como ele atravessa o momento na vida pessoal.

"Eu procuro estar com minha família, esposa, filhos, são os que me dão apoio todo dia. Sou um cara reservado, gosto de estar com pessoas que me ajudam, que querem meu bem. Estou bem, nos Estados Unidos, com minha família, jogando o Mundial, podendo curtir um pouco desse paraíso. Estou muito contente de mais uma vez representar o Flamengo em um Mundial", respondeu o atacante rubro-negro.