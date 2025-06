Wrestling: Atletas deixam Irã por via terrestre e estão voltando ao Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Atletas brasileiros do wrestling que estavam no Irã para a disputa de dois torneios conseguiram deixar o país e são aguardados no Brasil nesta sexta-feira.

O que aconteceu

Angelo Café, Thalyson Macedo e Pedro Henrique Rodrigues saíram do Irã por via terrestre. Eles conseguiram entrar na Turquia e, de lá, embarcaram para a Alemanha.

Da Alemanha, os três foram para a Espanha, quando embarcam para São Paulo. Posteriormente, eles vão para o Rio de Janeiro.

Tivemos auxílio do COB nesse processo também, e ficamos monitorando. No cessar-fogo, a Embaixada no Irã conseguiu um transporte até a fronteira com a Turquia. Depois, a Embaixada na Turquia os levou até o aeroporto mais próximo.

Flávio Neve, presidente da confederação brasileira de Wrestling (CBW)

Os atletas estavam no Irã para a disputa de dois torneios, e viajaram a convite da federação iraniana. O Irã é um dos países com mais tradição no wrestling, principalmente na luta greco-romana. Ao todo, atletas de 12 países foram convidados para os torneios.

Angelo, Thalyson e Pedro Henrique chegaram a disputar a "Takhti Cup", que aconteceu em meados do mês. Eles não participaram da segunda competição programada, que seria realizada uma semana depois, devido à falta de segurança em meio aos ataques de Israel ao país.

Eles estavam em Qom e teriam de voltar para Teerã. Foram aconselhados a não ir, pois já estavam em um local seguro.

Flávio Neves

Israel bombardeou o Irã na madrugada do último dia 14 (horário local), em operação contra alvos militares" e instalações relacionadas ao programa nuclear do país. Na ocasião, Israel dise ter iniciado o "ataque inicial", sem detalhar se fará novas fases.

O Irã respondeu e atacou Israel, fazendo o conflito ganhar novos capítulos. No último fim de semana, os Estados Unidos atacaram o Irã — um relatório afirmou que os ataques feitos pelos EUA ao Irã somente "atrasaram em alguns meses" o desenvolvimento do programa atômico do país.

Donald Trump, presidente dos EUA, anunciou um "completo e total" cessar-fogo entre Irã e Israel no último dia 24. Os dois países falaram em vitória após 12 dias de conflito.