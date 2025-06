Brasil vence a China e assume a ponta da Liga das Nações masculina

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira de vôlei masculino vence a China por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/26 e 25/23, pela sexta rodada da Liga das Nações, em Chicago, nos Estados Unidos.

Com o resultado, o Brasil conquistou sua quarta vitória seguida na competição e assumiu a liderança da tabela, com 15 pontos conquistados. A Seleção Brasileira tem cinco vitórias e uma derrota. Por outro lado, a China ocupa a 15ª colocação, com sete unidades.

A Seleção Brasileira fecha sua participação na segunda semana da Liga das Nações neste fim de semana. No sábado, enfrenta a Itália, às 18 horas (de Brasília). No dia seguinte, encara a Polônia, também às 18 horas. Ambas as partidas acontecem em Chicago.

O jogo

O Brasil caminhava para uma vitória tranquila no primeiro set. Porém, após três erros seguidos, a China encostou no placar (21 a 20). Mesmo assim, a Seleção Brasileira se manteve na frente e fechou o set com um ataque de Darlan (25 a 22).

No set seguinte, os brasileiros dominaram. Após mais um início equilibrado, a Seleção Brasileira tomou a liderança e com tranquilidade, fechou em 25 a 16.

A seleção chinesa melhorou na terceira parcial e a partida voltou a ficar equilibrada. Em seguida, os brasileiros conseguirem se impor para fechar o set em 25 a 23 e conquistar a vitória por 3 sets a 0.

O oposto Alan foi o destaque do Brasil no jogo, com 17 pontos anotados, seguido de Honorato (14 pontos) e Judson (dez pontos).

Após o jogo. o técnico Bernardinho analisou a vitória brasileira e projetou os dois próximos compromissos da Seleção pela Liga das Nações.

"A vitória é importante, três pontos, mas achei que o time teve um pouco de altos e baixos. O primeiro set foi um pouco sofrido, no final conseguimos abrir um pouco. O segundo set mais consistente, fizemos algumas trocas boas. E o terceiro set, acho que jogamos um pouco abaixo. Baixamos um pouco a guarda", comentou.

"A partir de agora, vamos jogar contra os grandes. Sábado e domingo, Itália e Polônia. A gente tem que partir para dentro e fazer bons jogos. Vamos nos testar contra os grandes times para ver onde é que estamos, em que estágio o trabalho está", finalizou.