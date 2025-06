RJ x SP: Botafogo e Palmeiras fazem clássico quase inédito em Mundiais

Botafogo e Palmeiras protagonizam neste final de semana o primeiro clássico desta Copa do Mundo de Clubes, mas o confronto entre times de um mesmo país não é inédito em Mundiais reconhecido pela Fifa.

Novo clássico após 25 anos

Corinthians e Vasco fizeram o primeiro clássico compatriota de um Mundial na final em 2000. Foi a edição de estreia do torneio organizado pela entidade mundial e aconteceu no Brasil. Campeão brasileiro, o Alvinegro paulista foi o representante da sede e venceu o Cruzmaltino, que havia conquistado a Libertadores, para faturar a taça. Agora, o duelo será novamente entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Edmundo, do Vasco, e Gilmar Fubá, do Corinthians, em ação na final do Mundial de 2000 Imagem: Getty Images

O formato dos outros torneios mundiais não permitia confrontos de times do mesmo país. Tanto nos Intercontinentais (de 1960 a 2004) quanto no Mundial antigo (2000 e depois de 2005 em diante), apenas campeões continentais disputavam o posto de melhor time do planeta. Nos Intercontinentais, o duelo era entre Conmebol e Uefa, com as outras confederações sendo adicionadas quando a Fifa passou a organizar a competição.

Já a nova Copa de clubes oferece mais chances de compatriotas se enfrentarem, mas só no mata-mata. Além da haver o limite de no máximo dois times por país (exceto em caso de título continental, como foi com os brasileiros), o sorteio da fase de grupos foi realizado impedindo confrontos nacionais. No entanto, não há restrições a partir das oitavas.

Vitor Roque, do Palmeiras, e Savarino, do Botafogo, disputam bola durante jogo do Brasileirão, no Allianz Parque Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no sábado, e o Brasil terá pelo menos um clube garantido nas quartas. Quem passar do duelo que começa às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, enfrentará o vencedor de Chelsea x Benfica.

O retrospecto recente é favorável ao Alvinegro carioca. Dos últimos cinco duelos, foram três vitórias do Glorioso e dois empates. A vitória palmeirense mais recente foi a virada épica por 4 a 3 na arrancada do título brasileiro de 2023.