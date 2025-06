Bia Haddad é eliminada nas quartas do WTA 500 de Bad Homburg

A campanha de Beatriz Haddad Maia na chave de simples do WTA 500 de Bad Homburg terminou nesta quinta-feira. A tenista brasileira - número 21 do ranking - foi eliminada nas quartas de final do torneio disputado em quadas de grama e que serve como preparação para Wimbledon.

Bia Haddad fez um duelo equilibrado diante da italiana Jasmine Paolini, número quatro do ranking mundial. Mas foi superada nos detalhes: perdeu por 2 sets a 0, com um duplo 7/5.

Bia Haddad: retrospecto negativo

O revés aumentou a desvantagem de Bia Haddad no histórico de confrontos contra Paolini. Em quatro jogos contra a brasileira, a italiana venceu todos.

Agora, Bia Haddad irá se concentrar na disputa de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, a partir do início da próxima semana.