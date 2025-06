Athletico tenta contratar Thaciano, do Santos, por empréstimo

O Athletico tem interesse no meia-atacante Thaciano, do Santos.

O que aconteceu

O Athletico quer Thaciano por empréstimo e vê uma negociação difícil. O jogador foi aprovado pelo técnico Odair Hellmann. A informação foi inicialmente publicada por Tiago Marchezini.

A conversa foi iniciada e pode ter o aval do Santos, mas depende principalmente do ok do atleta. Thaciano ainda não está convencido a sair.

Thaciano avalia a possibilidade antes da reapresentação do elenco, marcada para amanhã. Atuar na Série B não estava nos planos inicialmente. O foco era se reerguer no Santos.

O Peixe prioriza um empréstimo com obrigação de compra, mas não descarta uma cessão com pagamento opcional no fim do ano. O técnico Cleber Xavier gosta, mas há pouco clima diante da torcida.

O salário de Thaciano é considerado alto pelo Athletico. O Santos poderia pagar uma parte dos vencimentos.

Ex-Bahia, Thaciano jogou 22 vezes pelo Santos em 2025, com três gols e nenhuma assistência. O contrato vai até o fim de 2028.