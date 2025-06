Arnaldo: Está na hora de o Palmeiras fazer um grande jogo na temporada

O Palmeiras está devendo futebol, e o duelo com o Botafogo pela vaga nas quartas de final do Mundial é uma chance para o Verdão mostrar sua força, opinou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

O desafio maior no confronto dos brasileiros é o Palmeiras se impor, o que não aconteceu até agora — eu estou esperando o Palmeiras fazer, enfim, um grande jogo. O Palmeiras não fez um grande jogo esse ano com o Botafogo no Brasileiro, com o Flamengo e com o Cruzeiro no Brasileiro, com o Corinthians no Paulista, e nenhum dos três do Mundial até agora, talvez com o melhor elenco do país. Está na hora de o Palmeiras fazer um grande jogo.

Não é o Estevão fazer um jogo grande sozinho. O Palmeiras tem o técnico mais longevo do país, os jogadores mais caros do país, o elenco mais completo do país -- o Palmeiras está devendo. A gente tem essa expectativa que o Palmeiras na hora dê um sinal. Está demorando, mas espera-se que uma hora ele dê um sinal.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, a torcida do Palmeiras deixou uma imagem melhor do que a equipe até agora no Mundial. Até por isso o time de Abel Ferreira entra mais pressionado no confronto.

A torcida está muito melhor que o time até agora no Mundial, muito melhor. A gente espera mais palmeirenses que botafoguenses no jogo, mas o time precisa ajudar. O que o palmeirenses está fazendo é admirável, mas insisto: o time está devendo e precisa dar um sinal.

Pelo histórico recente, inclusive do Mundial, a pressão no Palmeiras é maior do que sobre o Botafogo, até pelo que o Botafogo fez no torneio até agora.

Arnaldo Ribeiro

