Após queda precoce no Mundial com LAFC, Giroud pode voltar à França

O atacante francês Olivier Giroud, que defendeu o LAFC (EUA) no Mundial de Clubes, pode voltar ao país de origem na próxima temporada.

O que aconteceu

O Lille está interessado na contratação de Giroud. A equipe busca reforçar o setor ofensivo, já que perdeu Jonathan David (que será reforço da Juventus) e Akpom (que volta ao Ajax após empréstimo).

A negociação, de acordo com o L'Équipe, não é simples. Giroud tem contrato com o LAFC até dezembro de 2025 e salário de cerca de 3 milhões de euros (R$ 19,39 milhões).

Giroud esteve em campo nas três partidas dos norte-americanos na competição. Ele foi titular na derrota (1 a 0) para o Espérance (TUN), e entrou no segundo tempo contra o Chelsea (ING) (derrota por 2 a 0) e diante do Flamengo (empate em 1 a 1).

O LAFC foi eliminado na primeira fase do Mundial. A equipe foi a lanterna do Grupo D, o mesmo do Flamengo, e somou apenas um ponto.

Se concluída a negociação, Giroud, 38, voltaria à França após 13 anos. Ele deixou o Montpellier em 2012 para defender o Arsenal. Depois, passou por Chelsea e Milan antes de desembarcar nos EUA.

Olivier Giroud é o maior artilheiro da seleção francesa, com 57 gols em 137 partidas. Ele foi campeão do mundo em 2018.