Após Mundial, torcedores do Porto picham muros por saída de dirigente

Torcedores do Porto picharam vários muros da cidade de mesmo nome, em Portugal, cobrando a saída do presidente André Villas-Boas do cargo.

O que aconteceu

O presidente é um dos alvos da torcida após o desempenho ruim do time no Mundial de Clubes - a equipe foi eliminada na primeira fase. Ontem (25), a delegação do Porto foi recebida com protestos no desembarque em Portugal.

Além dos problemas em campo, André Villas-Boas tem sido criticado pelas mudanças no comando técnico. A eleição do presidente teria sido um dos motivos da saída de Sérgio Conceição, em junho de 2024. O treinador estava no cargo desde 2017.

Em menos de um ano de gestão, Villas-Boas já demitiu um treinador e, de acordo com a imprensa portuguesa, está perto de anunciar a saída do segundo. Vitor Bruno foi demitido no meio da temporada 2024/25 e Martín Anselmi, que o substituiu, não deve continuar.

O Porto fez parte do Grupo A do Mundial de Clubes, o mesmo do Palmeiras. A equipe deixou a competição sem vencer. Foram dois empates (0 a 0 com os brasileiros e 4 a 4 com o Al Ahly, do Egito) e uma derrota (2 a 1 para o Inter Miami, dos EUA).