Após chegar aos EUA com DM zerado, Palmeiras se frustra e volta a ter problemas em fase decisiva

O Palmeiras terá, pelo quarto jogo seguido na Copa do Mundo de Clubes uma escalação diferente. O técnico Abel Ferreira terá que fazer uma mudança na zaga devido à lesão na coxa esquerda de Murilo, que foi substituído ainda no primeiro tempo do empate por 2 a 2 contra o Inter Miami.

A equipe palmeirense chegou aos Estados Unidos com o Departamento Médico zerado, mas voltou a ter problemas com lesões em reta decisiva da competição. O volante Aníbal Moreno, por exemplo, foi desfalque na última rodada de fase de grupos por um edema na coxa direita.

Há a expectativa de que o camisa 5 volte a ser opção para Abel Ferreira no duelo contra o Botafogo, pelas oitavas de final. Ele avançou na recuperação e foi a campo nesta quarta-feira. Ele seguirá sendo reavaliado pelos médicos para saber se tem condições de começar o mata-mata pelo menos no banco de reservas.

Contra o Inter Miami, Abel optou por escalar Lucas Evangelista ao lado de Richard Ríos no meio campo. Outra opção no setor é o uruguaio Emiliano Martínez.

Ainda avaliando a possibilidade de seguir com mudanças no meio-campo, Abel fará uma mudança no setor defensivo. Nas três rodadas da fase de grupos, contra Porto, Al Ahly e Inter Miami, o treinador escalou a mesma dupla de zaga: Gustavo Gómez e Murilo. Mas, a lesão deste último obriga a mudança de peça ao lado do capitão.

A opção de Abel para substituir Murilo na última segunda-feira, aos 15 do primeiro tempo, foi Bruno Fuchs. Além dele, também são opções Micael, que também está entre os favoritos, ao lado do ex-Atlético-MG, além de Benedetti e Naves, que correm por fora.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado, em jogo único das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).