Após bom início, Lucas tem primeiro semestre prejudicado por lesão no São Paulo

Um dos principais jogadores do São Paulo, Lucas Moura vinha fazendo um bom início de temporada. No entanto, o primeiro semestre do camisa 7 foi completamente prejudicado por uma lesão no joelho, problema que o afastou dos gramados por grande parte dos jogos.

Assim como outras equipes, o São Paulo iniciou o Campeonato Paulista poupando alguns de seus principais titulares. O próprio Lucas Moura não disputou todas as partidas. Na fase de grupos, o jogador entrou em campo em nove das 12 rodadas da primeira fase do Estadual.

O atacante foi decisivo logo em sua segunda partida da temporada: o clássico contra o Corinthians. Lucas brilhou com grande atuação e dois gols - um deles um golaço, em que saiu driblando a zaga alvinegra dentro da área e marcou, para delírio da torcida no Morumbis. No clássico contra o Santos, ele também foi às redes.

A partir daí, entre jogos como titular e partidas em que sequer foi relacionado, Lucas continuou mostrando regularidade no São Paulo. Foi nas quartas de final do Paulista que voltou a contribuir decisivamente ao dar a assistência para o gol de Calleri, que selou o triunfo sobre o Novorizontino.

Na semifinal do Estadual, os problemas do camisa 7 começaram. Um dia após o duelo contra Palmeiras, no campo sintético do Allianz Parque, em 9 de março, o atacante teve constatado um trauma no joelho direito. Uma lesão que parecia simples, no entanto, se tornou um pesadelo, e Lucas ficou longe dos gramados por quase dois meses.

O atleta enfim conseguiu voltar a ficar à disposição no jogo contra o Fortaleza, no dia 2 de maio. Para evitar qualquer tipo de recaída, ele entrou apenas aos 20 minutos do segundo tempo. O mesmo aconteceu no confronto diante do Alianza Lima-PER, pela Libertadores.

Os jogadores em processo de aprimoramento físico deram sequência ao cronograma estipulado pela comissão técnica e treinaram com atletas do Sub-20, que integraram as atividades desta quarta-feira no CT da Barra Funda.

Lucas ainda foi poupado do Choque-Rei contra o Palmeiras, dessa vez pelo Brasileirão, como forma de precaução. Depois disso, ele treinou normalmente por dois dias, mas sentiu dores no joelho direito novamente. O camisa 7 não atuou contra o Libertad-PAR e, no dia 14 de maio, teve constatado um estiramento da cápsula posterior do joelho direito.

Um dia após o diagnóstico da contusão, Lucas veio a público. O atacante afirmou que, após conversar com a comissão técnica e com os médicos do clube, tomou a decisão de parar para cuidar do problema da maneira correta. Ele também havia dito que só voltaria após a pausa para o Mundial de Clubes, que vai até o dia 14 de julho.

Dessa forma, Lucas Moura perdeu mais de metade dos jogos do São Paulo no primeiro semestre. O atacante não esteve disponível em 21 das 34 partidas do Tricolor, incluindo boa parte da Libertadores e especialmente do Brasileirão, em que a equipe está perto do Z4.

Na atual temporada, Lucas disputou 13 partidas, sendo dez como titular, com três gols marcados e uma assistência. Ele, inclusive, ainda está entre os cinco maiores artilheiros do São Paulo em 2025.

Em meio à pausa para a disputa do Mundial de Clubes, Lucas já voltou ao CT da Barra Funda para dar sequência ao tratamento da lesão no joelho. O atacante tem trabalhado na parte interna e, segundo o clube, fará atividades no gramado ainda esta semana sob supervisão dos fisioterapeutas.

O São Paulo de Lucas volta aos gramados no próximo dia 16 de julho, contra o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero De Souza Marques, pela 14ª rodada do Brasileiro. O jogo contra o Flamengo, previsto para acontecer entre os dias 12 e 14, ainda está indefinido, uma vez que o time carioca está no Mundial.