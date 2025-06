Após adiamento, Fonseca é superado por Taylor Fritz em Eastbourne

Quando João Fonseca venceu o tie-break do segundo set contra o número 5 do mundo, Taylor Fritz, nas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, já escurecia, e a partida foi interrompida por falta de luz natural. O jogo recomeçou nesta quinta-feira, e o número 1 do Brasil e 57 do mundo perdeu seu saque no quarto game. Fonseca ainda reagiu, quebrando o saque de Fritz pela primeira vez na partida, mas voltou a falhar no décimo segundo game e acabou eliminado. O americano, melhor sacador do circuito nas últimas 52 semanas, fechou a partida por 6/3, 6/7(5) e 7/5.

Em seu último evento antes de Wimbledon, o carioca, atual número 1 do Brasil e 57 do mundo, tentava apenas sua segunda vitória na grama como profissional. Era também somente seu segundo confronto contra um top 5 na carreira. O anterior aconteceu em Roland Garros, no dia 31 de maio, quando o britânico Jack Draper, então quinto do ranking, levou a melhor por 3 sets a 0.

Fritz, tricampeão em Eastbourne e atual defensor do título, avança para as quartas de final e vai enfrentar na sequência seu compatriota americano Marcos Giron (#46), que vem de vitória sobre o britânico Jacob Fearnley (#51) por 6/3 e 6/1.

O melhor sacador

Segundo números compilados pela ATP, Fritz tem pontuação 298,6 e é o melhor sacador do circuito nas últimas 52 semanas. A avaliação leva em conta o aproveitamento de primeiro serviço (63,8%), a porcentagem de pontos vencidos com o primeiro serviço (79,9%), a porcentagem de pontos vencidos com o segundo saque (56,1%), a porcentagem de games de saque confirmados (90%), a média de aces por jogo (10,5) e a média de duplas faltas por jogo (1,7). No mesmo quesito, Fonseca não aparece entre os 80 melhores do circuito - todos os que são exibidos no site da ATP.

Empate na quarta-feira

Fritz começou melhor, apostando em trocas de bola mais longas e contando com erros de Fonseca. Logo em seu primeiro game de saque, o carioca cometeu quatro erros não forçados e cedeu uma quebra. O americano aproveitou e, após salvar um break point com um ace, abriu 3/0. Depois disso, o brasileiro passou a confirmar seus serviços com tranquilidade e só cedeu um ponto com o saque, mas não teve nova chance nos games de Fritz, que manteve a dianteira até fazer 6/3 em apenas 26 minutos.

O segundo set começou equilibrado, e Fonseca já conseguia pressionar mais o saque de Fritz, mas o americano jogava bem os pontos importantes e não cedia break points. No sétimo game, o carioca cedeu uma chance de quebra ao errar uma direita, mas se salvou com um belo saque e manteve-se na dianteira, abrindo 4/3. João foi pressionado novamente no nono game e precisou salvar um break point após um rali dramático, que terminou com Fritz saltando para fazer um voleio, mas errando o golpe.

A decisão veio apenas no tie-break, que começou com um erro não forçado de Fonseca. O brasileiro se recuperou com uma bela devolução, mas voltou a errar uma direita e deixou Fritz abrir 3/1. O americano, contudo, cedeu um mini-break ao mandar uma direita na rede e, na virada de lado, o placar estava igualado em 3/3. O grande lance do game de desempate veio quando o brasileiro subiu à rede e fez um voleio difícil para abrir 6/5 e conquistar um set point. Em seguida, com o saque, venceu mais um rali e forçou o terceiro set: 7/6(5). Ao fim do set, o supervisor do torneio entrou em quadra e avisou os tenistas que a partida seria interrompida por falta de luz natural.

Reta final só hoje

O foi foi retomado nesta quinta-feira, com o início do terceiro set, e Fonseca já teve de encarar break points no quarto game. Salvou o primeiro com uma esquerda vencedora, mas errou uma direita na sequência. Foi o terceiro erro do brasileiro no game, e Fritz não perdoou. Na sequência, confirmou seu serviço e abriu 4/1. O número 5 do mundo manteve a vantagem e parecia rumar para a vitória quando sacou em 5/3 e 30/15, mas cometeu seguidos erros e acabou quebrado pela primeira vez na partida.

Fonseca igualou o placar em 5/5, mas quando precisou sacar em 5/6, voltou a falhar. Cometeu dois erros, levou uma passada e teve de encarar três match points. Salvou o primeiro com uma boa direita, mas errou uma direita no ponto seguinte e acabou derrotado.