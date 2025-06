Antes de encarar Flamengo, Muller diz que calor 'não é desculpa' no Mundial

Imagem: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Thomas Muller, 35, atacante do Bayern de Munique, disse que o calor não pode ser uma desculpa para os jogadores no Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O jogador foi titular na derrota do Bayern para o Benfica na última terça (24). Durante a partida na Filadélfia, os termômetros marcaram 36ºC.

A derrota colocou o Bayern no caminho do Flamengo logo nas oitavas de final. As equipes se enfrentam no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami.

Temos que estar em forma. Se um cara como eu, com quase 36 anos, consegue correr 90 minutos, então todo mundo consegue. Não é desculpa.

Thomas Muller

O jogo contra o Flamengo pode ser a despedida de Muller do Bayern de Munique - em caso de vitória dos brasileiros. Ele não renovou o contrato com o clube alemão e um dos destinos mais prováveis para a próxima temporada é a MLS.