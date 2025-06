Aníbal participa de parte do treino com o grupo, e Palmeiras ensaia estratégias para enfrentar o Botafogo

O Palmeiras fez mais um treino, na manhã desta quinta-feira, em preparação para o duelo contra o Botafogo. O técnico Abel Ferreira comandou, em Greensboro, a penúltima atividade da equipe antes do confronto válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. As equipes se neste sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

O treino do dia teve ênfase principalmente em atividades táticas. Os jogadores assistiram, primeiro, a um vídeo mostrado pela comissão e em seguida realizaram um trabalho posicional orientado pelo técnico Abel Ferreira, com foco em movimentações e estratégias de jogo. Por fim, os atletas fizeram uma disputa em campo reduzido.

Enquanto isso, o volante Aníbal Moreno, que se recupera de um edema na coxa direita, participou de parte das atividades no gramado com o grupo. O camisa 5 vive a expectativa de voltar a ser relacionado depois de ser desfalque no último compromisso alviverde.

O Verdão avançou na liderança do Grupo A, com cinco pontos conquistados. Na fase de grupos, a equipe conquistou uma vitória (Al Ahly) e dois empates (Porto e Inter Miami). Enquanto o rival carioca terminou na segunda posição do Grupo B, com duas vitórias (Seattle Sounders e PSG) e uma derrota (Atlético de Madrid).

Desfalque e possível retorno

Na atividade, o Verdão contou com a ausência do zagueiro Murilo, que trata de uma lesão na coxa esquerda, sofrida na última segunda-feira, no empate por 2 a 2 com o Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos da competição. O jogador permaneceu no hotel, onde deu sequência ao tratamento sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.