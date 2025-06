Ancelotti destaca diferenças com Europa e exalta futebol sul-americano: Mais qualidade

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, comparou o futebol sul-americano ao europeu em meio à disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O torneio conta com quatro representantes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, além de fortes equipes do Velho Continente, entre elas o Real Madrid, ex-time do treinador italiano.

Na opinião do cinco vezes campeão da Champions League, o futebol dos dois continentes é muito próximo, mas com o europeu se destacando pela força física, enquanto o talento sul-americano sobressai, em detrimento da intensidade.

"É um futebol próximo, que muda pela paixão ao esporte. O sul-americano tem uma genética com mais qualidade. Tenho que dizer que a qualidade é diferente. O europeu também tem qualidade, obviamente. Muitos sul-americanos estão na Europa, onde há mais intensidade de jogo. Aqui tem mais qualidade, na Europa mais intensidade", disse Ancelotti, em entrevista à Conmebol.

O técnico também elogiou o trabalho de Lionel Scaloni, comandante da seleção argentina, campeã mundial em 2022 e líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, já classificada com antecedência.

"O que falar dele? O trabalho do Scaloni foi fantástico. Ganhou o Mundial e segue fazendo um trabalho excelente. Mostrou qualidade e uma conexão fantástica com os atletas para conquistar a Copa", comentou Ancelotti.

Em março, a Argentina venceu o Brasil por 4 a 1, no Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias. O resultado culminou na demissão do técnico Dorival Júnior e na chegada do italiano, que estreou na Data Fifa seguinte, em junho. No primeiro jogo, empatou em 0 a 0 com o Equador, em Guayaquil, e na semana seguinte venceu o Paraguai por 1 a 0, na Neo Química Arena, confirmando a classificação antecipada do Brasil para a Copa do Mundo.