Ancelotti compara futebol sul-americano e europeu: "A qualidade é diferente"

A comparação entre o futebol sul-americano e o europeu se tornou uma pauta constante nos últimos dias, muito por conta dos duelos que marcaram a Copa do Mundo de Clubes até o momento. Em entrevista à Conmebol, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, deu sua opinião sobre o assunto.

"A diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu é uma genética com mais qualidade. Sim, a qualidade do futebol é diferente. O futebol europeu também tem qualidade, obviamente, porque muitos jogadores sul-americanos hoje jogam na Europa, onde há intensidade de jogo", revelou Ancelotti.

O italiano, então, destacou a principal diferença entre os dois estilos de jogo.

"Comparando, acredito que aqui tem mais qualidade e o futebol europeu mais intensidade", concluiu.

Brasil x Europa no Mundial

Em especial, a atuação dos clubes brasileiros contra clubes europeus impressionou e tornou-se notícia na maioria dos jornais ao redor do mundo. Os empates do Palmeiras com o Porto e do Fluminense com o Borussia Dortmund marcaram o início da disputa e já criavam debates.

Porém, as vitórias de Botafogo e Flamengo diante do Paris Saint Germain e Chelsea, respectivamente, aumentaram ainda mais as discussões, já que o futebol europeu é considerado muito mais qualificado que o sul-americano.

Já nas oitavas de final, mais confrontos como estes voltarão a acontecer. O Rubro-Negro, que se classificou em primeiro lugar do grupo D com duas vitórias e um empate, enfrenta o Bayern de Munique, segundo do grupo C.

Enquanto o Fluminense, segundo colocado do grupo F com uma vitória e dois empates, terá pela frente a Inter de Milão, primeira do grupo E.