América-MG vence o CRB de virada e se aproxima do G4 da Série B

O América-MG venceu o CRB de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Figueiredo e Cauã Barros balançaram as redes para os visitantes, enquanto Gegê marcou para os mandantes.

Com o resultado, o Coelho subiu para a sétima posição, com 20 pontos, um atrás do próprio CRB, que abre o zona de classificação à primeira divisão.

Pela próxima rodada da Série B, o CRB encara o Atlético-GO, na próxima quinta-feira. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. O América-MG, por sua vez, encara o Athletic, às 21h do dia 7 de julho, na Arena Independência.

CRB x América-MG

Com apenas cinco minutos de jogo, o CRB abriu o placar com Gegê. O volante aproveitou sobra na área e chutou rasteiro para o fundo da rede.

Já aos 24 minutos, Miguelito recebeu livre de marcação na ponta esquerda e cruzou em direção à área. Figueiredo se jogou na bola e desviou para deixar tudo igual no placar.

O América-MG chegou ao gol da virada no primeiro minuto da etapa complementar. Cauã Barros arriscou da intermediária, a bola desviou em Gegê e enganou o goleiro Matheus Albino.

Aos 21 minutos, Fabinho deu um pisão no calcanhar de Weverton e foi expulso. Assim, o Coelho ficou com um jogador a menos.