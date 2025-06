Al-Nassr anuncia renovação com Cristiano Ronaldo

Uma das principais novelas desta janela de transferências, enfim, terminou. Nesta sexta-feira, o Al-Nassr anunciou a renovação de contrato com o atacante Cristiano Ronaldo, atualmente com 40 anos de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ???? ????? ??????? (@alnassr)

Após um desfecho ruim no Campeonato Saudita, os rumores sobre uma saída de Cristiano Ronaldo aumentaram. O vínculo do português com o Al-Nassr iria até 30 de junho deste, daqui há dois dias.

Na última temporada pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo marcou 35 gols e deu quatro assistências em 42 jogos pelo clube saudita.

