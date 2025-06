Al-Hilal supera pancadaria mexicana, agradece vitória do Real e avança

O Al-Hilal superou pancadaria e venceu o Pachuca por 2 a 0 nesta quinta-feira, em confronto pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Com o resultado, o time saudita avançou às oitavas de final.

Os gols do jogo foram marcados por Aldawsari e Marcos Leonardo. A vitória colocou o Al-Hilal na segunda posição do grupo H com cinco pontos, passando o RB Salzburg. Já o Pachuca ficou na lanterna, sem ponto.

No outro confronto do grupo, o Real Madrid ajudou o Al-Hilal ao vencer o Salzburg por 3 a 0 e avançou como líder da chave. Apenas dois possíveis resultados nesta partida ajudariam o Al-Hilal: uma vitória do elenco espanhol ou um empate sem gols.

O Al-Hilal terá o Manchester City como adversário nas oitavas na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília). O Real Madrid vai enfrentar a Juventus na terça, às 16h.

Como ficou o grupo H

1º- Real Madrid - 7 pontos (5 gols de saldo)

2º - Al-Hilal - 5 pontos (2 gols de saldo)

3º - RB Salzburg - 4 pontos (-2 gols de saldo)

4º - Pachuca - 0 ponto (-5 gols de saldo)

Como foi o jogo

Aldawsari abriu o placar aos 22 minutos, enquanto o restante da primeira etapa foi marcada por entradas duras. O camisa 29 do Al-Hilal marcou golaço de cobertura e colocou a equipe na frente pela busca da classificação. Ao longo do primeiro tempo, as duas equipes deram carrinhos perigosos, ainda que nenhum atleta tenha sido punido com cartão vermelho.

No segundo tempo, Marcos Leonardo ampliou o resultado já nos acréscimos e concluiu a passagem às oitavas. A segunda metade foi marcada também por entradas perigosas, assim como no primeiro tempo, mas, novamente, o árbitro deixou a partida correr.

Gols e destaques

Salem Aldawsari comemora gol marcado pelo Al-Hilal contra o Pachuca, pelo Mundial de Clubes 2025 Imagem: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Golaço do capitão! Aldawsari foi acionado por Nasser Al-Dawsari na grande área e, na saída de Jurado, tocou por cima com classe e marcou um belo gol de cobertura para abrir o placar, aos 22 minutos.

Marcos Leonardo cabeceou por cima do gol. O camisa 11 recebeu cruzamento dentro da grande área e acabou acertando muito embaixo da bola, jogando por cima das traves do Pachuca.

Nos acréscimos, ele converteu e finalizou o placar! O atacante brasileiro recebeu belo lançamento, driblou o goleiro e marcou para anotar o segundo da equipe saudita, aos 50 minutos da segunda etapa.

Ficha técnica

Al-Hilal 2 x 0 Pachuca

Competição: 3ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Geodis Park - Tennessee, EUA

Data e hora: 26 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Gols: Aldawsari, aos 22'/1ºT, Marcos Leonardo, aos 50'/2ºT

Amarelos: Renan Lodi e Koulibaly (Al-Hilal); Barreto e Alexéi Domínguez (Pachuca)

Al-Hilal: Bono; João Cancelo (Al-Yami), Al Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi; Rúben Neves, Nasser Al Dawsari e Milinkovic-Savic; Malcom (Al-Juwayr), Aldawsari (Kanno) e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

Pachuca: Jurado; Bauermann, Barreto (Hurtado) e Federico Pereira; Sánchez, Palavecino, Montiel e Aceves; Alexéi Domínguez (Bryan González), Kenedy (Bautista) e Rondón. Técnico: Jaime Lozano