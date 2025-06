Al-Ain vira sobre o Wydad Casablanca e se despede do Mundial de Clubes com vitória

Wydad Casablanca, do Marrocos, e o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, se enfrentaram nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, no Audi Field, em Washington. O time emiradense venceu, de virada, por 2 a 1, com gols de Kodjo Laba e Alejandro Romero. Cassius Mailula marcou para os marroquinos.

As duas equipes entraram em campo já eliminadas do Mundial de Clubes. Com o resultado, o Al-Ain conquistou sua primeira vitória na competição e ficou a 3ª posição do grupo G, com três pontos. Por outro lado, o Wydad Casablanca terminou na lanterna da chave, com três derrotas em três jogos.

O Manchester City foi o líder do grupo, com nove pontos, seguido pela Juventus, com seis pontos conquistados.

O Wydad Casablanca abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Mohamed Moufid avançou pela ponta direita e cruzou para Cassius Mailula. O atacante dominou e bateu firme, no alto, sem chances para o goleiro adversário.

Na reta final do primeiro tempo, após revisão no VAR, o árbitro anotou pênalti para o Al-Ain depois de Ayoub Boucheta derrubar Adis Jasic dentro da área. Kodjo Laba foi o responsável pela cobrança e deixou tudo igual no placar, aos 45 minutos.

Já no começo da segunda etapa, Laba foi até a linha de fundo e recuou para Matías Palacios. O argentino girou sobre a marcação e deixou para Alejandro Romero, que bateu de primeira e virou o jogo para o Al-Ain, aos cinco minutos.