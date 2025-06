Volkanovski aposta em nocaute rápido de Topuria contra Do Bronx no UFC 317

Campeão do peso-pena (66 kg) e último nome a dividir o octógono com Ilia Topuria, Alexander Volkanovski deu sua opinião sobre o duelo entre o georgiano e Charles 'Do Bronx' Oliveira, que valerá o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) na luta principal do UFC 317, neste sábado (28). Em entrevista à 'Fox Sports Australia', o australiano demonstrou confiança em um desfecho rápido - e a favor do antigo rival.

Derrotado por Topuria no UFC 298 por nocaute no segundo round, Volkanovski acredita que o estilo ousado e ofensivo do georgiano será difícil de conter. Para o campeão, a forma como o atleta pressiona seus adversários e assume riscos pode ser o fator determinante na luta.

"Ele é muito agressivo. Assume muitos riscos, está sempre te pressionando, vem pra cima o tempo todo. Tipo, sim, você pode acertar ele, mas sempre vai ter algo vindo de volta - e esses caras são sempre perigosos. E você está lidando com alguém que é um dos grapplers mais perigosos e também um dos strikers mais perigosos. Ele é perigoso em todas as áreas. Então você precisa entrar lá com respeito. Eu vou de Ilia. Acho que ele vai vencer. Acho que ele pode pegá-lo. Acredito em um nocaute rápido. Nocaute rápido para Ilia Topuria", projetou.

Osso duro

Desde que estreou no UFC, Topuria só não conseguiu finalizar dois de seus adversários - Youssef Zalal e Josh Emmett, ambas vitórias por decisão unânime. Contra o norte-americano, inclusive, o georgiano radicado na Espanha levou o prêmio de 'Luta da Noite' e consolidou sua chance de enfrentar Volkanovski - combate que terminou com um nocaute arrasador.

O confronto com Charles do Bronx marcará apenas a segunda experiência de Topuria na divisão dos leves. Já o brasileiro, ex-campeão da categoria, retorna ao octógono após superar Michael Chandler e se recuperar da derrota para Arman Tsarukyan.

