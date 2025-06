Transmissão ao vivo de João Fonseca x Taylor Fritz em Eastbourne: veja onde assistir

João Fonseca entra em quadra hoje pelas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne 2025, na Inglaterra, contra o norte-americano Taylor Fritz. O confronto será na quadra central e tem previsão de começar às 12h (de Brasília).

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Disney+ (streaming — de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Taylor Fritz, atual número 5 do mundo, é o principal cabeça de chave e o grande favorito ao título em Eastbourne. Campeão da edição passada, o norte-americano já levantou o troféu do torneio em três ocasiões.

Especialista na grama, o adversário de João Fonseca tem no currículo duas semifinais em Wimbledon. Este será o quinto confronto de Fonseca em 2025 contra um adversário do top 15 — ele já duelou com Andrey Rublev, Alex De Minaur, Jack Draper e Tommy Paul.

João Fonseca avançou à segunda rodada após vencer o belga Zizou Bergs na estreia, conquistando sua primeira vitória como profissional em quadras de grama.

João Fonseca x Taylor Fritz -- ATP 250 de Eastbourne 2025