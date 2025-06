Transmissão ao vivo de Borussia Dortmund x Ulsan HD pelo Mundial: veja onde assistir

Borussia Dortmund e Ulsan HD medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo sportv2 (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Após o triunfo sobre o Mamelodi Sundowns, o Dortmund precisa apenas de um empate para se garantir no mata-mata. Os alemães têm o mesmo número de pontos do líder Fluminense, que soma quatro.

Já o Ulsan HD entra apenas para cumprir tabela. O time da Coreia do Sul foi derrotado pelo Fluminense na rodada passada e, sem pontuar até agora, está matematicamente eliminado.

Borussia Dortmund x Ulsan HD -- Mundial de Clubes 2025