Torcida do Espérance pede liberdade a Palestina em faixas contra Chelsea

A torcida do Espérance exibiu duas faixas com mensagens políticas durante o segundo tempo contra o Chelsea, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, no Mundial de Clubes. A frases diziam: "Land Freedom Palestine (Terra, Liberdade, Palestina)"; e "Free Gaza (Liberdade, Gaza)".

Em tese, é proibido

A Fifa, em seu código de conduta, não permite mensagens políticas e nem religiosas em seus jogos. Os tunisianos, porém, ignoraram a regra e também não foram reprimidos.

Além das faixas, a torcida estava munida de diversas bandeiras de mão da Palestina. O movimento de apoio não é uma exclusividade dos tunisianos. Toda a comunidade árabe "comprou o barulho" dos palestinos e costuma se manifestar publicamente.

O Espérance terminou sua participação no Mundial de Clubes com a derrota para o Chelsea por 3 a 0. Antes, havia perdido para o Flamengo, também por 2 a 0, e vencido o Los Angeles FC, por 1 a 0. Os tunisianos ficaram em terceiro lugar no Grupo D.