Após um 2024 em que passou grande parte do tempo como reserva, Tomás Rincón começou o primeiro semestre com moral no Santos. O atleta ganhou confiança e iniciou o ano como titular, mas perdeu espaço com o passar das semanas. A torcida do Peixe considerou "bom" o primeiro semestre do meio-campista.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 53,45% dos torcedores acreditam que a temporada de Rincón é boa até o momento. Outros 27,59% entendem que é regular. Enquanto isso, 8,62% consideram ruim, 6,90% péssima e 3,45% péssima.

Torcida considera "bom" o 1º semestre de Rincón pelo Santos em 2025 (Foto: Reprodução)

No Campeonato Paulista, o venezuelano foi titular em oito das nove primeiras partidas. No entanto, seu rendimento oscilou e, assim, acabou perdendo protagonismo. Nos últimos seis jogos do Estadual, Rincón saiu do banco em quatro e sequer foi utilizado nos dois confrontos decisivos: contra Red Bull Bragantino (quartas de final) e Corinthians (semifinal).

A irregularidade seguiu no início do Brasileirão. O jogador até foi relacionado, mas não entrou nas três primeiras rodadas. A estreia na competição aconteceu apenas sob o comando do técnico César Sampaio, diante do Atlético-MG, quando entrou nos minutos finais no lugar de Gabriel Bontempo.

Na sequência, o venezuelano voltou a ser preterido ? ficou no banco contra Bragantino e São Paulo. No entanto, ganhou nova oportunidade e engatou cinco partidas consecutivas como titular, até ser poupado diante do Fortaleza, por conta do desgaste físico logo após a Data Fifa.

A disputa por espaço no meio-campo é grande. Zé Rafael, Diego Pituca, João Schmidt e o jovem Gabriel Bontempo são outros quatro volantes que brigam pela vaga no setor da equipe.