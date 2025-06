Torcida aprova primeiro semestre de Marcos Antônio no São Paulo

Os torcedores do São Paulo aprovaram o primeiro semestre de Marcos Antônio no clube. De acordo com enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 44,1% dos tricolores consideraram "bom" o desempenho do volante com a camisa tricolor nessa metade inicial de 2025.

Marcos Antônio foi contratado como uma oportunidade de mercado. O São Paulo, inclusive, venceu a concorrência do Flamengo para ter o jogador por empréstimo e o viu corresponder às expectativas quando o técnico Luis Zubeldía mais precisou.

Com as lesões de Pablo Maia e, posteriormente, Luiz Gustavo, coube a Marcos Antônio assumir o meio-campo do São Paulo ao lado de Alisson e contribuir para que a equipe avançasse às oitavas de final da Libertadores como dona da segunda melhor campanha geral, além de também ter se classificado às oitavas da Copa do Brasil.

A boa leitura de jogo, posicionamento e qualidade no passe, inclusive, fizeram a diretoria tricolor chegar à conclusão de que seria válido um esforço para mantê-lo no elenco ao fim de seu contrato por empréstimo junto à Lazio, da Itália.

Marcos Antônio tem contrato provisório com o São Paulo válido até o fim deste mês, mas as partes já têm um acordo verbal para que o vínculo seja ampliado até o meio de 2026. Assim, o clube garante a permanência do volante por tempo suficiente para adquirir musculatura financeira para adquiri-lo em definitivo futuramente, caso ele mantenha o desempenho mostrado até então.

Com Hernán Crespo começando sua segunda passagem como técnico do São Paulo, o time titular ainda é uma incógnita, mas Marcos Antônio tentará se beneficiar da troca no comando para vencer a concorrência de nomes como Pablo Maia para, quem sabe, se firmar como uma das primeiras opções do treinador argentino.