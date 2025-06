Topuria esbanja confiança e promete vitória rápida contra Do Bronx: "Nova geração"

Apesar de haver uma diferença de sete anos de idade entre os protagonistas do UFC 317, a luta entre Ilia Topuria e Charles Do Bronx não vinha sendo tratada como um tradicional duelo de gerações. Mas aparentemente é desta maneira que o ex-campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate analisa o embate contra o brasileiro, programado para este sábado (28), em Las Vegas (EUA). Aos 28 e invicto no MMA profissional, 'El Matador' se elegeu como um representante da nova safra da modalidade.

E tal fator, na interpretação de Topuria, lhe concede uma vantagem considerável para o duelo contra 'Do Bronx', que coloca em jogo o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg). Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o georgiano radicado na Espanha explicou que a formação dos novos atletas de MMA tende a ser mais completa e foge da unidimensionalidade que outrora dominava o ramo, inclusive no UFC.

"Eu represento a nova geração deste esporte. E o que isso significa? Significa que antes, se você fosse de apenas uma modalidade, ou só duas, em que fosse dominante. Vamos supor: o wrestling e trocação. Você poderia se tornar um campeão mundial. Mas agora não é mais assim. Você tem que ser muito bom no chão, no wrestling, na trocação, em todos os lugares. E esse é exatamente quem eu sou. Minha mentalidade (é a minha maior arma). Nunca desistir", destacou Ilia.

Confiança inabalável

Até por nunca ter perdido dentro do octógono mais famoso do mundo, Topuria tradicionalmente esbanja confiança às vésperas de suas lutas na empresa. E diante de um ex-campeão, a situação não muda. Em sua análise técnica do confronto diante de Do Bronx, Ilia citou possíveis brechas no jogo de seu adversário e se classificou superior em todas as frente frente ao especialista em jiu-jitsu.

"(Estou confiante) porque eu sei o quanto de trabalho duro eu dediquei a este projeto. Eu vejo muitos buracos (no jogo do Charles) e sinto que tenho a vantagem em qualquer área que a luta possa transcorrer. Sim, primeiro round (vou nocautear ou finalizar)", projetou El Matador, em conversa exclusiva com a Ag Fight.

Topuria é dono de um cartel com 16-0, sendo 14 destas vitórias pela via rápida (nocaute ou finalização). Diante de Do Bronx, o georgiano busca, além de ampliar sua invencibilidade, também a conquista de um bicampeonato no Ultimate. Ex-campeão até 66 kg, Ilia agora se testará na divisão até 70 kg contra um ex-campeão da categoria de cima. Por sua vez, aos 35 anos, Charles pode ter no UFC 317 sua última chance de voltar ao topo do esporte.

