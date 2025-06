Santos quer iniciar venda de cadeiras e camarotes da nova Vila em agosto

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira afirmou, nesta quarta-feira, que a venda de cadeiras e camarotes da nova Vila Belmiro deve começar em agosto deste ano. Ele ainda declarou que mais detalhes devem ser divulgados nos próximos meses.

"Temos a audiência pública marcada aqui na Vila. Temos junto à Prefeitura o posicionamento de que as questões inerentes ao processo de aprovação devem ser concluídas depois da audiência, a partir de 1º de agosto. E aí, em agosto, podemos começar a divulgação dos eventos de lançamentos do projeto. E planos de venda de cadeiras e camarotes. Os objetivos principais para a concretização da nova arena", disse.

As negociações para viabilizar o novo estádio alvinegro começaram ainda em 2020, na gestão de José Carlos Peres. As conversas, porém, ganharam mais força na reta final do mandato de Andres Rueda, em 2023. Na época, criou-se a expectativa de que as obras começassem ainda em 2024.

Marcelo Teixeira assumiu em janeiro deste ano e, desde então, realizou diversas alterações no projeto. Assim, a construção ainda não saiu do papel. Neste período, aliás, ele chegou a prometer o início de vendas de cadeiras e camarotes mais de uma vez, porém nunca cumpriu.

Mesmo com o contrato com a WTorre assinado, ainda não há uma previsão de quando as obras devem ter início.

Mudando estruturas

Além da nova Vila, o Santos também está caminhando para uma mudança de centro de treinamento. O da base e feminino foi reformado, com a ajuda da NR Sports, empresa do pai de Neymar. Já o profissional deve sair do CT Rei Pelé e ir para Praia Grande.

"Neste mês, inauguramos o CT da base, outro ponto pilar. Será da base e feminino e aguardaremos o projeto envolvendo a construção do novo CT profissional em Praia Grande. A relação existente para esse projeto é única e exclusiva de responsabilidade da NR Sports com o Grupo Peralta. O Santos aguardará a construção e, quando concluído, nós estabeleceremos os critérios de utilização do CT exclusivamente para o departamento profissional", comentou Marcelo Teixeira.

O CT Vila Praia Grande tem um prazo de entrega de aproximadamente um ano, sem nenhum custo para o Santos