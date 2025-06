Técnico do Chelsea, Maresca aprova partida contra o Espérance e projeta duelo contra o Benfica

Com gols de Tosin Adarabioyo, Liam Delap e Tyrique George, o Chelsea venceu o Espérance-TUN por 3 a 0 nesta terça-feira, pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Após perder para o Flamengo na última sexta, o técnico Enzo Maresca sabia da importância do resultado. O treinador gostou da atuação do clube londrino.

"Eu estou muito feliz. Após uma derrota (para o Flamengo), nós queríamos ganhar para continuar construir uma mentalidade forte e vencedora. Os jogadores foram muito bem nesta terça", disse o comandante

Duelo contra o Benfica

Agora, o Chelsea enfrentará o Benfica nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Enzo Maresca elogiou a equipe portuguesa, que segundo ele, possui um elenco muito qualificado. Nesta terça, os benfiquistas venceram o Bayern de Munique por 1 a 0.

"Sabemos que o Benfica é um clube top, com um treinador muito bom e jogadores ótimos. Vai ser difícil, mas o torneio começou com 32 equipes e estamos agora entre os 16 melhores. O nosso próximo objetivo é chegar até as quartas de final", afirmou Maresca.

Benfica e Chelsea se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília). O jogo será realizado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.