Taremi viaja mil km para deixar capital, fica no Irã e não jogar Mundial com Inter de Milão

Mehdi Taremi deixou Terrã, capital iraniana, onde ele estava sem poder sair desde o começo de junho, após defender a seleção do Irã pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo 2026. O começo dos ataques entre o país e Israel impossibilitou que o jogador viajasse para Los Angeles, nos Estados Unidos, e se apresentasse à delegação da Inter de Milão para o Mundial de Clubes.

O atacante viajou cerca de 1.100 quilômetros de carro, da capital iraniana até a sua cidade natal, Bushehr, no Golfo Pérsico. O local foi um dos alvos dos ataques de Israel, por contar com uma usina nuclear.

A chegada foi informada aos companheiros de Inter de Milão, por meio do gerente do time, Matteo Tagliacarne. Desde o começo da situação o clube relatava manter contato constante com Taremi, mas limitava-se a dizer que o jogador estava bem.

Apesar do cessar-fogo firmado entre Irã e Israel, não há previsão para que Taremi se junte à delegação do time italiano nos Estados Unidos, mesmo em um cenário em que a equipe avance às oitavas de final.

Há a tendência de que o atleta sequer vá para a América do Norte. Contratado em julho de 2024, o atacante decepcionou na Inter de Milão. Em 43 jogos, foram apenas três gols.

Mesmo com contrato até 2027, Taremi deve ser negociado com outro clube. Besiktas e Fenerbahçe, da Turquia, e Nottingham Forest e Fulham, da Inglaterra, têm interesse no jogador.

Dos quatro times, três têm técnicos portugueses. A única exceção é o Besiktas, comandado pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

O atacante ganhou destaque no futebol europeu nas suas cinco temporadas no Porto. Foi o bom desempenho na equipe que motivou a Inter de Milão a contratá-lo, a custo zero.

A Inter de Milão decide a vaga nas oitavas de final do Mundial nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), contra o River Plate, no Lumen Field, em Seattle. Ao mesmo tempo, Monterrey e o eliminado Urawa Reds jogam no Rose Bowl, em Pasadena.

River e Inter classificam com um empate. Já os mexicanos precisam superar os japoneses e que haja uma vitória no jogo paralelo.