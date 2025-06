Sob olhares da diretoria, Corinthians empata com o Vasco pelo Brasileiro sub-20

O Corinthians ficou no empate com o Vasco na tarde desta quarta-feira, no Parque São Jorge, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

O Timão saiu na frente aos seis minutos do segundo tempo, através de um belo gol marcado Pedro Thomas. A equipe carioca deixou tudo igual aos 25 minutos, com Juninho.

A partida foi acompanhada in loco por membros da diretoria do clube paulista. O presidente interino Osmar Stabile e o executivo de futebol Fabinho Soldado marcaram presença no estádio, ao lado de Carlos Roberto Auricchio, conhecido como Nenê do Posto, diretor das categorias de base.

Presença importante na Fazendinha! ?? O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado e membros da diretoria da Base, marcaram presença na Fazendinha para acompanhar mais um desafio do Sub-20 no Brasileirão, diante do Vasco! ?? ?... pic.twitter.com/fYbsOFuZ3c ? Corinthians (@Corinthians) June 25, 2025

Com o resultado, o Corinthians fica estacionado na tabela de classificação do Brasileiro sub-20 e se mantém no 14º lugar, com 18 pontos. O Vasco, por sua vez, cai para a nona colocação, com 23.

O próximo compromisso dos Filhos do Terrão no torneio está agendado para quinta-feira da semana que vem, dia 3 de julho. A equipe visita o Internacional no Francisco Novelletto, a partir das 21h30 (de Brasília).

No mesmo dia, o Vasco recebe o Palmeiras em São Januário, às 19h.