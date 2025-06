Só milagre? Comentaristas debatem chances do Flamengo contra o Bayern

Líder do Grupo D do Mundial de Clubes, o Flamengo enfrenta o Bayern de Munique (ALE), segundo colocado do Grupo C, nas oitavas de final. No Fim de Papo, Alicia Klein, Paulo Massini e Juca Kfouri apontaram as chances da equipe rubro-negra no duelo.

Flamengo e Bayern entram em campo no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Quem avançar encara o vencedor de PSG (FRA) e Inter Miami (EUA).

Alicia: Bayern está respeitando a competição

O Bayern jogando com força máxima e um jogo eliminatório, é favorito. E é um time que não tira o pé quando o jogo está valendo. [...] É uma equipe que está respeitando a competição e vai levar o jogo com o Flamengo muito a sério.

Alicia Klein

Juca: Bayern está na primeira prateleira europeia

O Filipe Luís disse que há times da primeira prateleira da Europa e com esses times os brasileiros têm dificuldade de competir. O Bayern faz parte dessa primeira prateleira - com Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Napoli e Manchester City. É justo dizer que o Bayern de Munique é favorito contra o Flamengo, mas não quer dizer que já ganhou. [...] O Chelsea, no momento, não é da primeira prateleira europeia, é da segunda.

Juca Kfouri

Massini: Bayern parece europeu mais focado

Só um milagre fará com que o Flamengo passe por Bayern e pelo PSG. Dos grandões, o Bayern parece ser quem está levando mais a sério o Mundial de Clubes. É um time que teve intertemporada de 20 dias, parece estar bem fisicamente.

Paulo Massini

