Sequência difícil no Brasileiro e mata-matas: Crespo tem "provas de fogo" em início no São Paulo

Hernán Crespo iniciou sua segunda passagem pelo São Paulo nesta terça-feira ao ser apresentado oficialmente. O treinador argentino chega ao clube com o desejo de conquistar ainda mais do que em 2021, quando tirou o Tricolor paulista de uma fila de mais oito anos com o título estadual, porém, terá verdadeiras provas de fogo nas primeiras semanas à frente da equipe.

A estreia de Crespo no São Paulo deverá ser contra o Flamengo, em pleno Maracanã. Depois de enfrentar o líder do Brasileirão, terá pela frente o Red Bull Bragantino, atual terceiro colocado, também fora de casa. Já a estreia no Morumbis será contra o Corinthians, o maior rival do Tricolor. Isso sem falar nas oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, e da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.

"É São Paulo. Em São Paulo tem que estar ponto sempre. Não há muito para pensar. Há que fazer, trabalhar e nada mais. Quem estiver pronto, vai jogar. Quem não estiver pronto, vai esperar. Aqui não há tempo. Tem que merecer estar no São Paulo. São Paulo é grande, e é preciso estar pronto. Todos temos que demonstrar, eu também, que estamos à altura do São Paulo. Por isso o São Paulo é grande. Todos temos que demonstrar que merecemos estar nesse lugar. Seguramente é um momento difícil, como sempre. Nos momentos difíceis temos que enfrentar", afirmou Crespo.

"Para mim, pessoalmente, o Brasileiro, se não é o campeonato mais difícil do mundo, está muito perto disso. Não há jogos fáceis. É muito difícil. Por isso necessitamos focar em nós mesmos, construir nossa identidade, porque vai haver momentos difíceis. Se você se apoia na identidade, no que quer, é mais fácil resolver. Vamos encontrar situações muito difíceis, mas estamos no São Paulo. Treinadores e jogadores todos querem ter esse problema. Se o problema é enfrentar o Flamengo no Maracanã, quem não quer esse problema? Estou aqui por isso", prosseguiu.

O calendário apertado do futebol brasileiro foi um dos grandes problemas da primeira passagem de Hernán Crespo pelo São Paulo. Apesar de ter conquistado o Campeonato Paulista, o treinador argentino não conseguiu lidar muito bem com a desgastante sequência de partidas a cada três ou quatro dias. Mais experiente, o novo comandante tricolor está determinado a escrever uma história diferente desta vez.

"Se necessita muito equilíbrio emocional, porque coisas acontecem a três, quatro dias. Se vamos atrás dessas situações, vamos passar mal. Se há um equilíbrio emocional, assumindo e entendendo que se pode errar, mas sabendo que também vão acontecer coisas boas, aí é tranquilo, porque temos material para poder trabalhar bem. Há jogadores que te permitem sonhar. Mas, a realidade é primeiro resolver os problemas e enfrentar essas situações", prosseguiu.