Sentiu? Torcedores do Chelsea se mostram surpresos com derrota para o Fla

O Chelsea venceu ontem o Espérance, da Tunísia, por 3 a 0, e garantiu a classificação para as oitavas do Mundial de Clubes, mas a derrota para o Flamengo na rodada passada ainda dói nos ingleses. O UOL conversou com alguns torcedores dos Blues na porta do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e a maioria se mostrou surpresa. Outros utilizaram "desculpas" para justificar o placar adverso de 3 a 1.

Calor, jogador expulso...

Um dos torcedores argumentou a questão do forte calor. Ontem, por exemplo, a temperatura chegou aos 37 graus na Filadélfia: "Foi um jogo difícil, estava quente lá fora e acho que foi por isso que perdemos. Acho que estava muito quente, mas o Flamengo é uma boa equipe e eles estão acostumados a jogar no calor", disse.

Outro citou a expulsão do atacante Nicolas Jackson aos 22 minutos do segundo tempo: "Eu acho que eles (Chelsea) não jogaram bem. Tipo, no começo eles jogaram bem, jogaram no contra-ataque, Foi um bom gol do Neto, mas especialmente depois daquele cartão vermelho para o Jackson, não tinha como eles Chelsea) vencerem. Então, foi uma derrota infeliz. O Flamengo, como time, foi melhor que o Chelsea", declarou.

Surpresos com superioridade brasileira

Alguns admitiram surpresa com a superioridade brasileira nos confrontos até aqui: "Foi um bom jogo, foi muito divertido. O Flamengo foi mais competitivo do que a gente pensou", confessou o inglês.

A opinião foi compartilhada com outro torcedor dos Blues que estava próximo: "Não foi o que eu estava esperando esse 3 a 1. Ninguém pensou que os times brasileiros iriam dominar os times europeus", disse.