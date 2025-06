São Paulo: Crespo manda recado a Luan e pede 'inteligência' ao volante

O técnico Hernán Crespo mandou um recado claro ao volante Luan em sua apresentação na manhã de ontem.

O que aconteceu

Luan era um dos homens de confiança do treinador argentino em sua primeira passagem. O volante chegou a marcar um gol importante na final do Paulistão de 2021.

O jogador foi o quarto atleta com mais jogos na 'era Crespo': 37. Somente Tiago Volpi (47), Léo Pelé (44) e Nestor (41) atuaram mais.

Crespo quer que Luan seja inteligente e use seu conhecimento prévio do trabalho do argentino para se recuperar no Tricolor.

Conheço Arboleda, Luan, Luciano... Seguramente vão me ajudar a conhecer todos os demais. Sei que os três podem me dar em sua melhor versão e como pessoa. Estamos falando de atletas aqui, mas ao final do dia somos todos pessoas e pra mim isso é importante. A partir daí, avaliaremos. O importante é ser igual ou melhor do que há quatro anos. Eles me conhecem, sabem meu nível de exigência em cada treinamento e jogo. Isso deixa eles com vantagem em respeito aos demais. Importante é ter a inteligência de saber aproveitar essa vantagem de nos conhecer. Fica para a inteligência de cada um entender e saber usar isso ou não.

Depois da saída de Crespo, Luan foi perdendo espaço e no ano passado acabou emprestado ao Vitória. Ele foi titular, chegou a ser capitão e importante na permanência do time na Série A.

O volante retornou ao São Paulo, mas nunca entrou nos planos de Luis Zubeldía. Depois de um período treinando separado, voltou a treinar com o grupo, mas ainda não foi relacionado no ano.