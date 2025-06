Santos queria contrato mais longo, mas tem 2 trunfos para segurar Neymar

A renovação do contrato de Neymar com o Santos, até dezembro de 2025, não saiu exatamente como imaginado pelo clube, que queria um vínculo maior ou uma cláusula de extensão automática.

No entanto, o time da Vila já tem cartas na manga para segurar o atacante no fim do ano, explicou o setorista Lucas Musetti, na Live do Santos.

O Santos tem dois trunfos na negociação. Primeiro, o Santos quer ir para a Libertadores; o clube entende que é possível e que, se for, o Neymar tem mais chance de ficar porque não comove muito ir para a Sul-Americana.

É o que se fala lá dentro. Tem um segundo trunfo: o Santos entende que mesmo sem uma cláusula de renovação automática, tem muita chance de o Neymar ficar até a Copa para não se expor antes do maior sonho da carreira dele. Uma mudança de ares a seis meses da Copa é muito arriscado.

Lucas Musetti

