Santos bate América-MG e ingressa no G8 do Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Santos venceu o América-MG por 4 a 1, na Ibrachina Arena, em São Paulo (SP). Nadson (duas vezes), Vinícius Fabri e Benício marcaram para os santistas. Loham marcou para os mineiros.

Desta maneira, o Peixe, agora com 13 pontos, subiu para a sexta colocação da competição nacional. Os oito melhores colocados, vale descatar, avançam à fase quartas de final. Já o Coelho, derrotado na Baixada Santista, permaneceu na 18ª posição, com apenas três unidades conquistadas.

O Santos retorna aos gramados nesta sexta-feira, às 11h (de Brasília), para enfrentar o Paulinense, em casa, pela 11ª rodada da segunda fase do Paulistão sub-17. O América-MG, por sua vez, no mesmo dia e horário, recebe o Itabirito, pela oitava rodada do da fase classificatória do Campeonato Mineiro sub-17.

Os gols

O Santos inaugurou o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo do duelo. Nadson aproveitou erro na saída de bola do América-MG e, dentro da grande área, finalizou rasteiro para inaugurar o marcador.

Aos 40 minutos, o Peixe ampliou, novamente com Nadson. O camisa 11 do Santos aproveitou cruzamento vindo da esquera e subiu mais alto que a marcação para cabecear firme no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

O América-MG diminuiu aos 8 minutos da etapa final. Loham recebeu na entrada da área e bateu para o gol. A bola desviou em Rafael Gonzaga, impedindo qualquer reação do goleiro Arthur do Vale.

Aos 15 minutos, o Alvinegro Praiano ampliou a vantagem. Garcia recebeu dentro da área e, de canhota, bateu no canto inferior esquerdo. A bole beijou a trave e voltou nos pés de Vinícius Fabri, que completou para o fundo do gol.

Para fechar a conta, aos 32 minutos, o Peixe marcou pela quarta vez. Em ataque bem armado pela esquerda, Rafael Gonzaga cruzou rasteiro e, dentro da área, Benício pegou de primeira para marcar.